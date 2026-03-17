Strajk głodowy w spółce. Mowa o Tusku, likwidacji i desperacji

W niedzielę, 15 marca, rozpoczął się protest pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli. „Domagamy się natychmiastowego wstrzymania wszelkich działań prowadzących do nieodwracalnej likwidacji, demontażu lub wyprzedaży infrastruktury o znaczeniu strategicznym” – mówi jedna z osób zaangażowanych w protest. To reakcja na brak działań rządu Donalda Tuska w kwestii zapewnienia Polsce bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Pracownicy alarmują o likwidacji i wyprzedaży infrastruktury oraz postępującym osłabianiu strategicznych gałęzi gospodarki.

„Tu nie chodzi już tylko o jeden zakład. Tu chodzi o państwo” – podkreślają protestujący z Solino, którzy od dłuższego czasu alarmują, że niszczony jest potencjał mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego, przemysłowego i energetycznego Polski.

15 marca 2026 roku, o godzinie 20:00, rozpoczął się protest głodowy pracowników Solino S.A.

„Nie można mówić o bezpieczeństwie państwa i jednocześnie pozwalać na degradację infrastruktury, kompetencji oraz złóż o znaczeniu strategicznym” – alarmują pracownicy.

Tusk największym szkodnikiem od 1989r.?

Działania premiera Polski ujawniają problem celowego osłabiania interesów Polek i Polaków oraz polskiej gospodarki.

Od lat strona społeczna alarmuje, że dochodzi do systematycznego osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz zaplecza technologicznego niezbędnego do budowy i utrzymywania podziemnych magazynów surowców energetycznych. Proces ten uderza nie tylko w miejsca pracy i stabilność gospodarczą regionu, ale również w bezpieczeństwo surowcowe, przemysłowe i energetyczne Rzeczypospolitej Polski – alarmują pracownicy w liście do premiera Donalda Tuska.

Pracownicy domagają się natychmiastowych działań ze strony rządu, apelując o „ochronę majątku strategicznego, realny program dla Kujaw oraz zatrzymanie likwidacji i wyprzedaży infrastruktury”.

Tajemnicze przejęcia

Pracownicy domagają się również informacji na temat tego, kto przejął rynki sodowe obsługiwane wcześniej przez Qemetica w Janikowie i Rumunii. Zadają pytanie, jakie podmioty były zainteresowane ich przejęciem i czy państwo polskie analizowało wpływ tych zmian na bezpieczeństwo surowcowe i przemysłowe kraju.

Alarm i wsparcie protestujących

Do sprawy odniósł się europoseł Kosma Złotowski:

„W Solino w Inowrocławiu sytuacja stała się dramatyczna, a zdesperowani pracownicy rozpoczęli protest głodowy. To ostateczny krok ludzi, którzy od miesięcy bezskutecznie proszą o dialog i gwarancje bezpieczeństwa zatrudnienia. To smutne, że w dzisiejszych czasach pracownicy muszą ryzykować własnym zdrowiem, aby ktokolwiek zechciał ich w ogóle wysłuchać” - napisał na Facebooku euro

„Najbardziej uderza w tej sytuacji całkowita bierność rządu, który zdaje się zupełnie nie zauważać problemu narastającego w tak strategicznym zakładzie. Mimo że Solino ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, rządzący wykazują zadziwiający brak zainteresowania losem załogi. Kolejne apele o interwencję pozostają bez echa, a politycy wolą przyglądać się wszystkiemu z boku, zamiast podjąć realne rozmowy. Czas na puste deklaracje już dawno minął, bo pracownicy zasługują na szacunek i konkretne odpowiedzi. Nie można pozwolić, by tak ważny ośrodek pozostawał w zawieszeniu tylko przez brak odwagi decydentów. Solidaryzuję się z protestującymi i domagam się natychmiastowej reakcji władz zakładu oraz pomocy rządu, zanim dojdzie do tragedii!”

fb, list do premiera, jb