SAFE wydamy na Niemcy? Rheinmetall wysyłał ofertę
SAFE wydamy na niemieckie firmy? Jak podaje portal Onet, Rheinmetall już przedstawił nam ofertę, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz jest otwarty na współpracę. Cytując premiera Tuska: „Dotarło zakute łby?”
Zyski dla Niemiec
Znamy już przykład niemieckiego DHL, który prowadzi działalność w Polsce, a za 2024 rok nie zapłacił podatku CIT. Czy w przypadku tej firmy będzie podobnie?
Niemcy wysyłają ofertę do zaakceptowania
Niemcy proponują Polsce szeroką współpracę zbrojeniową. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę pożyczki w ramach programu SAFE na inwestycje w obronność, a spłatę tego zobowiązania poniosą Polacy. Pojawiają się pytania, czy część tych środków trafi do niemieckich firm w ramach kooperacji? Dopełnieniem powiązań była obecność ambasadora Niemiec Miguela Bergera podczas posiedzeniu Sejmu, w trakcie którego procedowano ustawę wdrażającą program SAFE.
Czy to przypadek?
Krótko po podpisaniu umowy pożyczki w ramach programu SAFE koncern Rheinmetall przedstawia MON ofertę obejmującą m.in. budowę fabryki amunicji, produkcję pojazdów wojskowych oraz wyrzutni rakiet. Polska dysponuje środkami z pożyczki, a z ofertą występuje niemiecki koncern. Polski resort obrony deklaruje otwartość na współpracę, uzasadniając ją potrzebą wzmacniania obronności kraju.
Powiązania
Rheinmetall nie chce bezinteresownie przekazywać technologii produkcji armat kalibru 30 mm i amunicji we współpracy z Hutą Stalowa Wola. Wiemy bowiem, że premier Donald Tusk zapowiedział przekazanie Hucie Stalowa Wola 20 miliardów złotych.
Dotarło, zakute łby?
– gdy zabrakło argumentów, premier nie wytrzymał, odnosząc się do blokady unijnego programu SAFE finansującego inwestycje w przemysł obronny, blokując jednocześnie prezydencki projekt „SAFE 0 proc.”
Rozmowy z polskimi instytucjami
Jak informuje Onet, Rheinmetall prowadzi rozmowy z MON, PGZ, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Agencją Rozwoju Przemysłu na temat współpracy.
Stanowisko Ministerstwa Obrony
MON deklaruje otwartość na współpracę, tłumacząc zwiększeniem zdolności obronnych w Polsce.
Onet, interia, jb
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