Biznesowy wyścig na szczycie świata mody

Koncern Inditex, który zarządza markami takimi, jak Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius czy Pull&Bear jest warta więcej niż Kering, do którego należy dom mody Gucci — informuje „Rzeczpospolita”. Wkrótce hiszpański koncern może przebić kolejne przedsiębiorstwo, oferujące luksusowe produkty — Hermesa – relacjonuje businessinsider.com.pl

Największym sprzedawcą odzieży na świecie jest koncern LVMH, do którego należą luksusowe marki, takie jak Louis Vuitton czy Dior. Dochody przedsiębiorstwa w tym segmencie wynoszą prawie 100 mld dol.

Zara zbliża się do Hermesa

Z kolei koncern Kering, który jest właścicielem marek takich jak Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney czy Bottega Veneta, jest warty nieco ponad 33 mld euro.

Tymczasem Inditex jest liderem w segmencie sprzedaży masowej z obrotami wynoszącymi 47 mld dol. Z kolei kapitalizacja koncernu wynosi niemal 170 mld euro i ”jest coraz bliższa innego rynkowego potentata, czyli koncernu Hermes, którego kapitalizacja wynosi 178 mld euro„.

Inditex, do którego należy m.in. Zara, ma też ponad dwukrotnie wyższe obroty od swojego bliskiego konkurenta, szwedzkiego H&M, który od dłuższego czasu mierzy się z problemami na rynku

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