SAFE. "To uzależnianie bezpieczeństwa Polski od decyzji unijnych urzędników"

Dziś rząd Donalda Tuska ma podpisać pożyczkę SAFE, która – jak ostrzega Prawo i Sprawiedliwość – stawia bezpieczeństwo Polski w rękach unijnych urzędników. „SAFE to kolejne uzależnianie bezpieczeństwa Polski od decyzji unijnych urzędników Polacy mają prawo decydować o swoim państwie i własnym bezpieczeństwie, a nie podporządkowywać się dyktatowi Brukseli”- alarmuje na swoim profilu na X Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo zła sytuacja fiskalna państwa

Przypomnijmy sytuację finansów publicznych: Polska znajduje się wśród państw UE z jednym z najwyższych deficytów fiskalnych w relacji do PKB – 7,3 proc., ustępując jedynie Rumunii (7,9 proc.). W tym samym czasie kraje takie jak Dania, Irlandia, Cypr, Portugalia czy Grecja notują nadwyżki w finansach publicznych. Kryterium fiskalne z Maastricht, które nakłada limit deficytu na poziomie 3 proc. PKB, zostało w Polsce wielokrotnie przekroczone.

Kolejna pożyczka - SAFE

Ryzyko związane z pożyczką SAFE jest poważne. Po pierwsze, może ona ograniczać możliwość samodzielnego kształtowania polityki bezpieczeństwa i finansowej Polski. Po drugie, istnieje realne zagrożenie, że rząd pominie prawo weta prezydenta RP, forsując decyzję na poziomie unijnym, co zagraża konstytucyjnym zasadom niezależności państwa.

Sznur na szyję Polaków?

Konsekwencje podpisania SAFE mogą być dalekosiężne: kolejne zobowiązania finansowe wobec UE, zwiększone uzależnienie od decyzji urzędników w Brukseli, a także presja na ograniczenie własnych wydatków państwa. Jak wskazuje Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedź jest prosta – Polacy powinni sami decydować o finansach i bezpieczeństwie swojego kraju, bez dyktatu zewnętrznych instytucji.

SAFE to kolejny krok w kierunku uzależnienia Polski. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo i suwerenność państwa są najważniejsze, a decyzje o pożyczkach powinny zależeć wyłącznie od narodowego interesu, a nie polityki Brukseli.

