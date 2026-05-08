Trzydniowy rozejm Ukrainy z Rosją! Podano szczegóły

Doradca ds. polityki zagranicznej rosyjskiego przywódca Władimira Putina Jurij Uszakow oświadczył w piątek wieczorem, że Kreml zgodził się na ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa trzydniowe zawieszenie broni, w dniach 9-11 maja, i wymianę jeńców z Ukrainą - podał Reuters.

„Głównym punktem porozumienia podczas zawieszenia broni jest wymiana 1000 jeńców po każdej stronie” – powiedział Uszakow, cytowany przez rosyjskie media. Zwrócił też uwagę, że decyzja ta jest kontynuacją niedawnej rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem.

To ogromny sukces Trumpa!

**Trump ogłosił wcześniej w piątek trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie 2 tys. więźniów.

Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule „1000 za 1000”. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm, i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

pap, jb

