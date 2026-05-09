Mogą zarobić 20–25 tys. zł brutto miesięcznie. Za granicą

Wyjazdy za granicę nie gwarantują dziś takich zarobków, jakie były możliwe dekadę temu. Według piątkowego wydania „Rzeczpospolitej”, rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiają, że praca poza krajem opłaca się głównie specjalistom oraz mieszkańcom regionów o niższych dochodach.

Jeszcze dziesięć lat temu prosty wyjazd do pracy sezonowej w Niemczech, Holandii czy Irlandii mógł przynieść trzykrotnie wyższe zarobki niż w Polsce. Obecnie przewaga ta jest znacznie mniejsza.

W 2026 r. pracując za granicą można zwykle zarobić około dwukrotnie więcej niż w kraju, co jest efektem szybkiego wzrostu wynagrodzeń, w tym przede wszystkim płacy minimalnej w Polsce

– informuje „Rzeczpospolita”.

Maciej Kopaczyński, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, podkreśla, że czasy, w których osoby bez kwalifikacji mogły liczyć na wysokie zarobki na Zachodzie, już minęły. Wciąż jednak atrakcyjne wynagrodzenia dostępne są dla fachowców, takich jak spawacze, hydraulicy czy elektrycy, którzy mogą liczyć na stawki istotnie wyższe niż w Polsce.

Dane z portalu OLX Praca wskazują, że osoby bez kwalifikacji mogą obecnie zarobić w Niemczech średnio 10–14 tys. zł brutto miesięcznie, podczas gdy doświadczeni specjaliści osiągają zarobki rzędu 20–25 tys. zł brutto.

Czas na powrót do Polski

Zmienia się także nastawienie Polaków do wyjazdów zarobkowych. Z raportu „Barometr polskiego rynku pracy” wynika, że tylko 10 proc. respondentów rozważa emigrację w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2022 r. odsetek ten wynosił 21 proc. –

Różnice w wynagrodzeniach wyraźnie się zmniejszyły – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Pobyt za granicą?

Eksperci zwracają również uwagę na zmianę charakteru wyjazdów. Krótkie, dwu- lub trzymiesięczne wyjazdy nie przynoszą już tak znaczącego zastrzyku gotówki. Coraz częściej Polacy decydują się na dłuższy pobyt za granicą, traktując go jako element większej zmiany życiowej.

pap