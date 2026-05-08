Po miesiącu przerwy. Iran wznawia uderzenia

Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy - poinformowało w piątek nad ranem tamtejsze ministerstwo obrony. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa.

Ministerstwo obrony ZEA nie udzieliło szczegółowych informacji na temat porannych ataków. Według władz Abu Zabi, Iran wznowił uderzenia na terytorium Emiratów po niemal miesięcznej przerwie. Ataki spowodowały m.in. pożar instalacji naftowych w porcie Fudżajra. Strona irańska zaprzeczyła, jakoby ponownie prowadziła ataki na ZEA.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych podały, że w nocy odparły ataki irańskie na trzy okręty amerykańskie przemieszczające się przez cieśninę Ormuz. W ramach działań obronnych USA uderzyły w wybrane porty irańskie.

Z kolei irańskie dowództwo wojskowe stwierdziło, że to Stany Zjednoczone naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, co było przyczyną ich odpowiedzi w kierunku amerykańskich jednostek morskich. Iran twierdzi, że amerykańskie okręty doznały poważnych uszkodzeń, natomiast amerykańskie dowództwo przekazało, że żaden z okrętów nie został trafiony.

Prezydent Trump w rozmowie z mediami zaznaczył, że pomimo wymiany ognia w cieśninie Ormuz uważa, iż obowiązuje zawieszenie broni od 8 kwietnia. Podkreślił także, że prowadzone są rozmowy w celu zawarcia porozumienia z Iranem, które mogłoby zakończyć konflikt rozpoczęty 28 lutego. Jednocześnie Trump ostrzegł, że USA mogą wznowić działania ofensywne, jeśli Iran nie zgodzi się na szybkie odblokowanie cieśniny Ormuz.

Cieśnina Ormuz, kluczowa dla eksportu ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej, pozostaje jednym z głównych punktów napięć w konflikcie amerykańsko-irańskim. Od ponad dwóch miesięcy jest niemal całkowicie zablokowana przez Iran, a ostatnie doniesienia wskazują na wzajemne ataki obu stron, w tym uderzenia irańskie na statki handlowe.

pap, jb