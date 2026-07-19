Uważaj, fiskus śledzi przelewy BLIK na telefon!

Błyskawiczne rozliczenia ze znajomymi, zrzutki na prezenty czy szybkie przelewy na telefon - BLIK stał się codziennością. Choć wielu z nas traktuje tę metodę płatności jako całkowicie prywatną i niemal anonimową, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Urząd skarbowy coraz uważniej przygląda się transakcjom między osobami fizycznymi. W jakich okolicznościach przelewy na telefon mogą wzbudzić czujność fiskusa? - analizuje portal biznes.interia.pl.

Wiele osób wciąż sądzi, że przelew na telefon to transakcja „poza systemem”, która ze względu na swoją szybkość i formę pozostaje niewidoczna dla urzędników. Nic bardziej mylnego. BLIK to taka sama operacja bankowa jak tradycyjny przelew, co oznacza, że pozostawia po sobie wyraźny ślad cyfrowy - zaznacza biznes.interia.pl.

Szybkość i wygoda korzystania z BLIK-a w żaden sposób nie zwalniają nas z obowiązków podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje dziś zaawansowanymi algorytmami i narzędziami analitycznymi do monitorowania przepływów finansowych, a banki mają prawny obowiązek współpracy z fiskusem i udostępniania historii rachunków w określonych sytuacjach.

Kiedy transakcje BLIK-iem mogą zainteresować urząd skarbowy?

Systemy analityczne urzędów skarbowych (działające podobnie jak w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych) automatycznie wyłapują i analizują m.in.:

• jednorazowe, nietypowo duże transakcje (np. przelew na kilka tysięcy złotych);

• podejrzane lub żartobliwe tytuły przelewów;

• regularne, powtarzające się przelewy na niewielkie kwoty od tej samej osoby.

To właśnie ten ostatni punkt jest najbardziej zdradliwy. Wystarczy, że regularnie rozliczasz się BLIK-iem ze znajomym lub partnerem. Składka na wspólne rachunki, czynsz, zakupy spożywcze czy wyjścia do kina - po kilku latach systematycznego przesyłania nawet małych sum może się okazać, że łączna wartość rozliczeń przekroczyła ustawowy limit zwolnienia z podatku od darowizny. Warto pamiętać, że urząd skarbowy przy ocenie limitów darowizn sumuje wszystkie transakcje od jednej osoby z ostatnich 5 lat.

»» Więcej o fiskalnych skutkach przelewów BLIKa na telefon czytaj na portalu interia.pl w publikacji Czy urząd skarbowy widzi przelewy BLIK na telefon? W takiej sytuacji transakcje będą po lupą

Oprac. Sek

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