Niewesoło! Ropa i gaz drożeją w oczach

Ceny ropy naftowej Brent wzrosły w poniedziałek rano na otwarciu sesji azjatyckiej powyżej 90 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od połowy czerwca. Ceny gazu w Europie rosną szósta sesję z rzędu i osiągnęły poziom 60 euro za MWh, najwięcej od wielu miesięcy. To gwałtowna reakcja rynków na eskalację konfliktu militarnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Notowania ropy Brent z dostawą na wrzesień skoczyły o ponad 3 proc. do ok. 90,50 USD, a amerykańskiej WTI do 84,50 USD.

Dziewiąty dzień amerykańskich ataków na Iran

Wzrosty to efekt zaostrzenia działań zbrojnych w regionie Zatoki Perskiej. Amerykańskie wojsko dziewiątą noc z rzędu ostrzeliwało cele w Iranie. Jak poinformowało w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), celem tych działań jest „dalsze osłabianie irańskich zdolności wojskowych wykorzystywanych do przeprowadzania ataków na statki handlowe oraz cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz”.

Teheran, uznając zawieszenie broni za zerwane, odpowiedział m.in. atakiem na instalację naftową w Kuwejcie. Brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego (UKMTO) poinformowała o płonącym statku w cieśninie Ormuz. Krótko potem Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC), cytowana przez agencję informacyjną Tasnim, oświadczyła, że w południowej części cieśniny Ormuz doszło do „wybuchu” dwóch tankowców.

„Przeprawa ta jest niebezpieczna dla transportu nawozów chemicznych, a nawet pojedynczej kropli ropy i gazu” – ostrzegła IRGC, dodając, że korytarz ten pozostanie niebezpieczny tak długo, jak długo będą trwały operacje wojskowe USA w regionie. Władze Iranu usiłują przejąć kontrolę nad Ormuzem, przewężeniem Zatoki Perskiej, przez które przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przepływało 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu.

Gaz najdroższy od wielu miesięcy

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 59,82 euro za MWh, po zwyżce wcześniej do 60,66 euro za MWh, o 5,7 proc. Tak drogo nie było od 23 marca.

Ceny gazu kontynuują wzrosty trwające od sześciu sesji, gdyż nasilają się ataki USA i Iranu na Bliskim Wschodzie, co zwiększa ryzyko poważniejszych zakłóceń w dostawach energii z tego regionu.

Przepływ gazu LNG przez cieśninę Ormuz został praktycznie wstrzymany z powodu zaostrzenia działań wojennych amerykańsko-irańskich.

„Ceny gazu będą nadal wspierane przez ograniczenia w jego podaży oraz niskie zapasy tego paliwa w Europie i innych częściach świata” - ocenił analityk Bloomberg Intelligence Henik Fung.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 53,7 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,3 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 606,61 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

PAP, PAP Biznes, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk machnął ręką na wystrzał ceny paliw

Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć

SAFE wydamy na Niemcy? Rheinmetall wysyłał ofertę

»»Rząd Tuska łupi Polaków na paliwie – oglądaj „Komentarze i fakty” w telewizji wPolsce24