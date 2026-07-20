Chciałbyś zarabiać średnią krajową w przemyśle

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 5,9 proc. r/r w czerwcu br. do 9401,58 zł, zaś zatrudnienie w firmach spadło r/r o 0,9 proc. i wyniosło 6,4 mln etatów, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w maju br., natomiast w porównaniu z czerwcem 2025 r. było o 0,9 proc. niższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. było wyższe nominalnie o 2,5 proc. niż w maju br. i o 5,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 5,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

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Przemysł mocny, ale na skutek efektów specjalnych_

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce r/r / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: płace rosną powyżej oczekiwań

„Polski rynek pracy stopniowo się schładza. Firmy ograniczają liczbę etatów, szczególnie w przemyśle, handlu i IT, lecz nadal podnoszą wynagrodzenia pracownikom, których chcą zatrzymać. Jednocześnie osoby zmieniające pracę mają mniejszą siłę negocjacyjną. W czerwcu realne wynagrodzenia wzrosły o około 3,3 proc., głównie dzięki spadkowi inflacji do 2,5 proc.. W lipcu dynamika cen ponownie przyspieszy po wygaszeniu programu CPN, zjadając znaczną część nominalnego wzrostu płac - komentuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Stopniowe schłodzenie rynku pracy zmniejsza jednak ryzyko spirali płacowo-cenowej, co daje RPP komfort pozostawienia stóp procentowych bez zmian. Nawet ponowny wzrost cen energii nie powinien więc zmusić Rady do ich podwyższenia” – ocenia analityk Portu.

Ekonomiści Banku Pekao: Bardzo mocny wynik w płacach przetwórstwa przemysłowego

Porządne zaskoczenie w górę na płacach - w czerwcu wzrosły o 5,9 proc. r/r wobec oczekiwanych 5,5 proc.. Powód? Bardzo mocny wynik przetwórstwa przemysłowego, które podbiło czerwcowy odczyt o 0,5 pkt. proc. – notują w komentarzu na X analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści PKO BP: zatrudnienie w przemyśle spadło, choć sezonowo zwykle rosło

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu nieoczekiwanie przyspieszyła do 5,9 proc. r/r z 5,8 proc. r/r w maju. Lepsze od oczekiwań dane nie negują hamowania wzrostu płac – we wszystkich miesiącach 2q26 dynamika wynagrodzeń była niższa niż 6 proc. r/r, a średnia kwartalna była najniższa od końca 2020. Zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu miesiąca o 2 tys. etatów, co jest zbliżone do czerwcowego wzorca z ostatnich 5 lat (chociaż we wcześniejszych latach o tej porze roku zatrudnienie tradycyjnie rosło) - podkreślają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego: Na plus wyróżnia się przemysł

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 5,9 proc. r/r (vs 5,8 proc. w maju), nieznacznie powyżej konsensusu. Naszym zdaniem, trend pozostaje zgodny z dalszym stopniowym hamowaniem presji płacowej i dezinflacyjnym wpływem rynku pracy. Na plus wyróżnia się przemysł. Dynamika płac w przetwórstwie przyspieszyła do 6,6 proc. r/r z 5,1 proc. miesiąc wcześniej, częściowo dzięki zwiększonej aktywności związanej z wydatkami obronnymi – oceniają analitycy banku ING.

Dane wpisują się w obraz chłodniejszego rynku pracy. Coraz mniej firm planuje podwyżki wynagrodzeń, a skala podwyżek jest mniejsza. Słabszy popyt na pracę ogranicza również siłę negocjacyjną pracowników. Naszym zdaniem wzrost płac będzie stopniowo zbliżał się do 5 proc. r/r. Rynek pracy nie generuje obecnie istotnej presji inflacyjnej, dlatego dzisiejsze dane nie stanowią argumentu za podwyżkami stóp NBP – przewidują bankowi eksperci.

Analitycy mBanku: w płacach od dłuższego czasu wiele nowego się nie dzieje

Czerwcowe dane z rynku pracy wpasowały się w zasadzie w oczekiwania rynkowe. Płace wzrosły o 5,9 proc. r/r, zaś zatrudnienie zniżkowało o 0,9 proc. r/r. W ujęciu odsezonowanym na płacach od dłuższego czasu wiele nowego się nie dzieje… – zdaniem analityków mBanku.

ISBnews, X, sek

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