Uber monopolistą usług kurierskich?

Uber potwierdził zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia Delivery Hero, właściciela m.in. platformy Glovo. Transakcja o wartości ok. 14,8 mld euro ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2027 r. i może istotnie zmienić rynek dostaw jedzenia, również w Polsce – informuje portal money.pl.

Uber potwierdził, że uzgodnił warunki przejęcia niemieckiej grupy Delivery Hero za ok. 14,8 mld euro. Jak poinformował „Financial Times”, amerykańska spółka zapłaci 41,50 euro za akcję, a zarząd i rada nadzorcza Delivery Hero jednogłośnie poparły ofertę.

Finalizacja transakcji jest planowana na drugą połowę 2027 r. Wcześniej zgodę będą musieli wydać regulatorzy odpowiedzialni za ochronę konkurencji.

Glovo działa w ponad 200 polskich miastach

Delivery Hero należy do największych na świecie platform zajmujących się dostawą jedzenia i usługami quick commerce. Od 2022 r. kontroluje również Glovo, które działa w ponad 200 polskich miastach - pisze money.pl..

Na razie nie wiadomo, czy Glovo pozostanie częścią biznesu przejmowanego przez Ubera. Jeśli tak się stanie, na polskim rynku pod kontrolą jednej grupy mogłyby znaleźć się zarówno Uber Eats, jak i Glovo.

»» Więcej o przejęciu platformy dostaw jedzenia czytaj na portalu money.pl w publikacji Uber przejmuje właściciela Glovo. Zapłaci 14,8 mld euro

Oprac. sek

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