Fala demonstracji przeciw rozwojowi AI

W ponad 100 miejscowościach w całych Stanach Zjednoczonych odbyły się w sobotę protesty przeciwko budowie centrów danych oraz szybkiemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Sondaże wskazują na coraz większe niezadowolenie Amerykanów z powodu AI.

Według organizatorów, protesty odbyły się w 142 miejscowościach w 42 stanach. Nie podano dotąd liczby uczestników demonstracji, lecz z materiałów zamieszczonych w sieci wynika, że w większości z nich były to niewielkie zgromadzenia liczące po kilkadziesiąt osób. Większość z protestów odbywała się w mniejszych miejscowościach i w stanach, gdzie nowe serwerownie stanowiące infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania sztucznej inteligencji powstają najszybciej: W Teksasie, na Florydzie, czy w Wirginii.

„Społeczności w całej Ameryce zgromadziły się dziś na Narodowym Dniu Protestu przeciwko Centrom Danych AI, aby powiedzieć, że My, Naród, zasługujemy na głos, zanim zatwierdzimy budowę ogromnych centrów danych na naszym terenie” - napisała Kylie Jane Kremer, jedna z organizatorek. Protesty były dziełem organizacji Humans First, założonej przez działaczkę ruchu MAGA i liderkę grupy „Kobiety na rzecz Trumpa” Amy Kremer.

»» O rosnących problemach z centrami danych AI czytaj tutaj:

AI lawinowo pożera prąd. Czy wystarczy go dla ludzi?

Sztuczna inteligencja napędza prawdziwą inflację

Nowe centra danych podnoszą ceny prądu i są szkodliwe ekologicznie

Protestujący sprzeciwiali się zbyt szybkiemu powstawaniu nowych centrów danych, które ich zdaniem powodują szereg niedogodności dla okolicznych mieszkańców, zużywając wodę, podnosząc ceny prądu i powodując stały hałas. Ponadto organizatorzy protestowali przeciwko zbyt dużej koncentracji wpływów firm technologicznych stojących za AI.

Sondaże wskazują, że Amerykanie w dużej mierze podzielają te obawy. Według badania Emerson College, 42 proc. ankietowanych sprzeciwiałoby się powstawaniu centrów danych w ich sąsiedztwie, zaś 34 proc. by popierało. Według sondażu Ipsos dla agencji Reutera, odsetek popierających to jedynie 14 proc.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk machnął ręką na wystrzał ceny paliw

Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć

SAFE wydamy na Niemcy? Rheinmetall wysyłał ofertę

»»Rząd Tuska łupi Polaków na paliwie – oglądaj „Komentarze i fakty” w telewizji wPolsce24