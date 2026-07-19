100 czerwonych flag nad morzem

Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje w niedzielę zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na blisko 90 strzeżonych kąpieliskach, m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie.

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. na kąpieliskach Poddąbiu, Dębinie i Rowach.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS – https://sk.gis.gov.pl.

PAP, sek

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