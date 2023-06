Buda: Poczta Polska to spółka o wyjątkowym znaczeniu

Poczta Polska to spółka o wyjątkowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania państwa, zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości - powiedział w piątek po południu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas otwarcia zmodernizowanego Urzędu Pocztowego w Tuszynie w woj. łódzkim.

Poczta Polska zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych usług, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. Przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje w Tuszynie to przykład na to, że nasz kraj cały czas się rozwija – zaznaczył minister Buda.