Prokuratorzy w siedzibie banku. Szukają 350 mln euro

W siedzibie Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem trwały w środę przeszukania na polecenie niemieckiej prokuratury w związku z podejrzeniem nieprawidłowości podatkowych, które mogły kosztować skarb państwa ok. 350 mln euro. Wśród podejrzanych jest 10 byłych menedżerów banku – poinformowała prasa.

Kilkudziesięciu prokuratorów i śledczych finansowych z Duesseldorfu zaczęło rano przeszukanie w wieżowcach Deutsche Bank.

Zgodnie z informacjami dziennika „Sueddeutsche Zeitung” prokuratura w Duesseldorfie uznaje za podejrzanych 10 byłych menedżerów najwyższego szczebla. Wśród nich jest bankier, który dwa lata temu awansował do ścisłego kierownictwa banku.

Przedmiotem śledztwa są budzące wątpliwości transakcje podatkowe Postbanku, przejętego przez Deutsche Bank w 2009 roku. Śledczy szacują, że skarb państwa mógł stracić na nich ponad 350 mln euro.

PAP, sek

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