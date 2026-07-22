"Paliwo za mniej niż 3 zł". Cena tylko dla Ukrainy?

Polska wyeksportowała do Ukrainy w 2025 roku około 2,43 mld litrów benzyny i oleju napędowego o wartości statystycznej 7,16 mld zł. Po podzieleniu tych danych wychodzi średnio 2,94 zł za litr, jednak Ministerstwo Finansów zaznacza, że nie jest to cena sprzedaży, lecz wartość wykorzystywana do celów statystycznych.

Resort wyjaśnił, że wartość statystyczna obejmuje nie tylko wartość paliwa, ale również m.in. koszty transportu i ubezpieczenia. Nie ujawniono natomiast rzeczywistej ceny, po jakiej paliwo zostało sprzedane Ukrainie.

Dla porównania, kierowcy w Polsce płacą na stacjach 6–7 zł za litr, jednak w tej cenie zawarte są m.in. VAT, akcyza, opłata paliwowa, marże hurtowe i detaliczne oraz koszty dystrybucji. Ministerstwo poinformowało również, że ORLEN nie przekazywał Ukrainie paliwa bezpłatnie – były to normalne dostawy handlowe.

money.pl, jb

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