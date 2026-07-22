Polski optymizm napędza gospodarkę

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,2 proc. r/r w czerwcu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,4 proc. Konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc. wzrostu r/r.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,2 proc. (wobec wzrostu o 2,2 proc. w czerwcu 2025 r.). W porównaniu z majem 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 1,4 proc.. W okresie styczeń-czerwiec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,7 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z majem 2026 r., podał także GUS.

W czerwcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 12,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,7 proc. do 9,1 proc., podano również.

Konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Analitycy Banku Pekao: nie widać efektu szoku naftowego

Pogłoski o śmierci polskiego konsumenta okazały się (jak na razie) przesadzone. W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,2 proc. r/r, 1 pkt. proc. mocniej od prognoz. Póki co rok 2026 jest trzecim z rzędu, w którym sprzedaż przyspiesza. Druga połowa roku trochę ten wynik pogorszy - wojna w Zatoce się przedłuża, szok naftowy obniża siłę nabywczą dochodów konsumentów. Dodatkowo, po I kwartale wiemy, że konsumpcja usług radziła sobie słabo. Tym niemniej, sprzedaż detaliczna dołącza do długiej listy danych, w których ciężko doszukać się jakiegoś zauważalnego efektu tegorocznego szoku naftowego - podkreślają w komentarzu na X analitycy Banku Pekao.

Eksperci PKO BP: mocny popyt konsumpcyjny

Sprzedaż detaliczna 🇵🇱 w czerwcu przyspieszyła do 6,2 proc. r/r z 3,0 proc., wyraźnie przebijając prognozy. To bardzo dobry wynik, któremu pomógł kalendarz, ale wzrost o 1,7 proc. m/m (sa) i dodatnie dynamiki we wszystkich grupach potwierdzają mocny popyt konsumpcyjny - oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Liderem były meble, RTV i AGD (+14,8 proc. r/r), co wskazuje na wyraźne ożywienie wymiany wyposażenia mieszkań przez gospodarstwa domowe. Mocno rosły też farmaceutyki i kosmetyki (+10,2 proc.), pozostałe towary (+9,9 proc.) oraz auta (+9,6 proc.). Sprzedaż paliw wzrosła o 9,0 proc. r/r, m. in. dzięki zakupom przed końcem programu CPN i oczekiwanymi podwyżkami cen w lipcu. Słabiej wypadły odzież i obuwie (+3,3 proc.) oraz żywność (+1,7 proc.). Dane wspierają szacunek wzrostu PKB w 2q26 o ok. 4 proc. r/r.- analizują eksperci PKO BP.

Ekonomiści mBanku: słaba sprzedaż paliw

Czerwcowa sprzedaż detaliczna rośnie o 6,2 proc. r/r i zdecydowanie pokonuje rynkowy konsensus w okolicy 5 proc.. Patrząc na indeks sprzedaży w dalszym ciągu trwa balansowanie w pobliżu szczytu… (…) Patrząc na dane miesięczne lepiej niż przed rokiem wypadła sprzedaż aut, a nieco słabiej paliw i to pomimo wygasania programu CPN – podkreślają na X analitycy mBanku.

Analitycy ING Banku: wyraźny wzrost konsumpcji

W czerwcu sprzedaż detaliczna o 6,2 proc.r/r (ING: 5,0 proc.; konsensus: 5,1 proc.). Poprawa nastrojów konsumenckich sprzyjała zakupom dóbr trwałych, takich jak auta i półtrwałych (meble, RTV , AGD). Utrzymujący się spadek cen wsparł też wzrost sprzedaży żywności . Szacujemy, że wzrost konsumpcji był w 2kw26 słabszy niż w 1kw26, ale wzrost PKB w 2kw26 przyspieszył do 3,8 proc.r/r dzięki mocniejszym inwestycjom - wskazuja na X analitycy ING Banku.

ISBnews, X, sek

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