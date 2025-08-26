W Orange Polska pożegnanie z technologią 3G
Orange Polska zaczyna ostatni etap wyłączania 3G, które do końca roku zniknie z sieci i zostanie zastąpione nowocześniejszymi technologiami, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński.
„Zaczynamy ostatni etap wyłączania sieci 3G. Do końca roku zniknie z sieci Orange Polska i zastąpią ją nowocześniejsze technologie” - napisał Jabczyński na LinkedIn.
Miejsce ustępującej technologii zajmie nowocześniejsza sieć LTE, która zapewnia lepszą jakość rozmów w technologii VoLTE oraz wyższe prędkości internetu mobilnego, podał operator.
„W ostatnim kwartale roku wyłączymy sieć 3G na południu Polski w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w Poznaniu i Wrocławiu. W październiku zakończymy ten proces także w Warszawie i Trójmieście. Oznacza to, że zgodnie z zapowiedziami do końca 2025 r. w pełni wygasimy sieć 3G Orange w Polsce” - czytamy w komunikacie.
Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
ISBnews, sek
