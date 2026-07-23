Zmarł znany i wpływowy ekonomista

W wieku 85 lat zmarł prof. Stanisław Gomułka, ekonomista, współtwórca programu reform w czasie polskiej transformacji, były wiceminister finansów i b. doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego - poinformował w środę Business Centre Club.

Jak wskazał Business Centre Club, prof. Gomułka był ekonomistą, specjalistą z zakresu teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii oraz współtwórcą programu reform w przełomowym okresie polskiej transformacji.

„Wniósł niepodważalne zasługi dla kraju, m.in. jako negocjator z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Klubami: Paryskim i Londyńskim, w sprawach redukcji polskiego długu” - zaznaczył BCC.

Dodał, że w 2008 r. Gomułka został powołany na głównego ekonomistę BCC oraz ministra finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Był autorem wielu analiz gospodarczych, członkiem Narodowej Rady Rozwoju oraz korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 80. doradzał Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Komisji Europejskiej, a pod koniec 1991 r. konsultował reformy gospodarcze w Rosji.

Stanisław Gomułka był m.in. doradcą Leszka Balcerowicza

W latach 1989–1995 i 1998–2002 profesor pełnił funkcję doradcy ministra finansów, zaś w latach 1995–1998 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w 2008 r. był wiceministrem finansów.

BCC przypomniało, że Gomułka w latach 1970–2005 r. związany był z Katedrą Ekonomii w London School of Economics, a jako naukowiec wykładał na czołowych światowych uczelniach, w tym na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbii oraz University of Pennsylvania. W pracy badawczej koncentrował się na zagadnieniach wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemach ekonomicznych.

BCC poinformował również, że pogrzeb profesora odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu.

Business Centre Club to klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Jak informuje sam BCC, jego członkowie zatrudniają ponad 400 tys. pracowników. Klub prowadzi lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa.

PAP, sek

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