Świetlny chip napędzi sztuczny mózg

Naukowcy opracowali operujący światłem mikroczip, który ma zdecydowanie przyspieszyć obliczenia potrzebne w działaniu sztucznej inteligencji i obniżyć zużycie energii. Układ można przy tym wytwarzać dzisiejszymi metodami.

Podczas gdy twórcy sztucznej inteligencji (SI) ogłaszają coraz to nowe sukcesy, systemy te działają nadal na tradycyjnych procesorach, które - choć coraz szybsze - oparte są na idei z lat 60-tych. Zespół z University of Pennsylvania (USA) chce to zmienić.

Krzem napędza nie prąd, ale światło

Na łamach magazynu „Nature Photonics” naukowcy z tej grupy badawczej opisali krzemowy chip fotoniczny, który ma mocno usprawnić działanie SI.

Układ, podobnie jak dzisiejsze mikroprocesory, jest zbudowany z krzemu. Jednak steruje on nie prądem elektrycznym a przepływem światła i w ten sposób z wyjątkową prędkością przeprowadza kluczowe dla sztucznej inteligencji operacje matematyczne. Oprócz tego oszczędza duże ilości energii.

Jednocześnie wykorzystanie krzemu sprawia, że do wytwarzania nowego chipu można wykorzystać obecne technologie, a jest on już gotowy do produkcji. Mógłby być przy tym m.in. dołączany do kart graficznych, które obecnie wykorzystuje się często właśnie do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

„Można wprowadzić naszą platformę Silicon Photonics jako dodatek do kart, co pozwoli na przyspieszenie uczenia maszynowego i klasyfikacji danych” – mówi współtwórca układu prof. Firooz Aflatouni.

Co więcej, chip ma spowodować, że komputery będą bardziej odporne na włamania.

Jak wyjaśniają naukowcy, dzięki jednoczesnemu przetwarzaniu dużych ilości informacji ma sprawiać, że nie trzeba będzie przechowywać danych w pamięci roboczej, co ma praktycznie uniemożliwiać dostanie się do nich niepowołanym osobom. „Nikt nie może się włamać do nieistniejącej pamięci, aby zdobyć twoje dane” – mówi prof. Aflatouni.

Marek Matacz (PAP), sek

