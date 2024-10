Zmarł Ratan Tata, charyzmatyczny geniusz biznesu

„Skromny” indyjski lider biznesu, cieszący się światowym uznaniem - napisała w czwartek o zmarłym Ratanie Tacie brytyjska stacja BBC. Były prezes indyjskiej spółki holdingowej Tata Sons zmarł w środę w Bombaju w wieku 86 lat. Zarządzał licznymi firmami: od plantacji herbaty po hutę stali.

Premier Indii Narendra Modi określił Tatę jako wyjątkowego lidera oraz niezwykłego człowieka.

„Zapewnił on stabilne przywództwo jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych indyjskich spółek biznesowych. Jednocześnie jego wkład wykraczał daleko poza zarząd firmą” - napisał Modi na platformie X.

Ratan Tata ukończył studia architektoniczne na Uniwersytecie Cornella. Do spółki Tata dołączył w 1961 roku, a od 1991 roku pełnił funkcję prezesa, by ostatecznie przejść na emeryturę w roku 2017.

Ratan Tata zmarł w wieku 86 lat, na zdjęciu w roku 2016 / autor: PAP/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Tata Group – multikoncern o przychodach 100 mld dol.

Tata Group to grupa kapitałowa założona w 1868 roku, w której skład wchodzi obecnie prawie sto firm, w tym największy w Indiach producent samochodów, największa prywatna huta stali i wiodąca firma outsourcingowa. Według BBC przedsiębiorstwa te zatrudniają łącznie około 660 tys. osób na całym świecie. Ich roczne przychody przekraczają 100 mld dolarów.

Firma była pionierem lotnictwa cywilnego w Indiach, uruchamiając w 1932 roku linie lotnicze, które później przekształciły się w Air India, a następnie zostały przejęte przez rząd. Państwowe linie ponownie wróciły pod zarząd Tata Group w 2021 roku.

Jak zauważyła BBC, punktem kulminacyjnym w karierze Ratana Taty był zakup w 2000 roku Tetley, drugiej co do wielkości firmy herbacianej na świecie. Było to największe przejęcie międzynarodowej marki przez indyjską firmę. W czerwcu 2008 roku Tata kupiła Jaguara i Land Rovera od Forda za 2,3 mld dolarów. Firma w 2009 roku wprowadziła na rynek Tata Nano, niewielkie auto, które kosztowało około 100 tys. rupii, czyli 2 tys. dolarów. Miało pomieścić do pięciu pasażerów. Ze względu na niewielką popularność tego samochodu, w 2018 roku wstrzymano jego produkcję.

Spółka Tata obejmuje m.in. firmy Tata Steel, Tata Motors, Tata Power i firmę informatyczną Tata Consultancy Services.

PAP, sek

