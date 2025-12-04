PERSONALIA
Zmarł założyciel firmy Drutex
W wieku 75 lat zmarł prezes i założyciel firmy Drutex Leszek Gierszewski - poinformowała w czwartek firma na swojej stronie internetowej.
Drutex przekazał, że Leszek Gierszewski zmarł w czwartek. We wpisie podano, że Gierszewski pozostawił po sobie „nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży stolarki otworowej”.
Historia firmy Drutex
Leszek Gierszewski w 1985 roku założył firmę o nazwie Wytwarzanie Wyrobów z Drutu, Łańcuchów i Sprężyn w Wiklinie, która produkowała m.in. siatki ogrodzeniowe, wyroby z drutu, gwoździe i dachówki. Sześć lat później firma została przeniesiona do Bytowa - rodzinnego miasta Gierszewskiego - a jej nazwa została zmieniona na Drutex. Tam w 1994 roku rozpoczęto produkcję okien z PVC. W następnych latach Drutex poszerzył swoją działalność o wytwarzanie rolet, okien i drzwi z aluminium oraz stolarkę drewnianą. W 2003 roku firma uzyskała formę prawną spółki akcyjnej. Drutex opracował również własne systemy okienno-drzwiowe z PVC o rozbudowanym komorowym systemie gwarantującym wysoką izolację cieplną.
Za swoją największą inwestycję Drutex uważa realizację Europejskiego Centrum Stolarki. Budowę rozpoczęto w 2013 roku i trwała ona 20 miesięcy; w tym powstała pierwsza hala. W 2015 roku Drutex przeszedł do drugiego etapu inwestycji, który obejmował wybudowanie drugiej hali. Łączna powierzchnia ECS wynosi ponad 55 500 mkw.
Drutex zatrudnia około 4000 pracowników i działa w ramach sieci stworzonej z ponad 4000 partnerów handlowych.
Leszek Gierszewski został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Bytowa w 2020 roku. „To nie tylko przedsiębiorca i największy pracodawca w regionie, ale także filantrop, o którego działaniach, wiemy wiele, ale mimo wszystko nasza wiedza jest szczątkowa, ponieważ bardzo często jego aktywność w tym zakresie była i jest prowadzona anonimowo, po cichu, bez rozgłosu – mówił ówczesny burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.
PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Jest decyzja w sprawie stóp! RPP łamie schemat
Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?
UE kombinuje, jak pokonać awersję do finansowego ryzyka
»»Tusk ślepy na potrzeby górników – górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w studio telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.