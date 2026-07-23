Niemcy stawiają na rosyjski atom

Rząd Dolnej Saksonii zezwolił fabryce paliwa jądrowego w Lingen na produkcję zespołów paliwowych do reaktorów rosyjskiego typu. Zakład należący do francuskiego Framatome ma wykorzystywać licencję i technologię koncernu TVEL, wchodzącego w skład Rosatomu – podaje portal energetyka24.com

Jak informują lokalne media, ministerstwo środowiska Dolnej Saksonii zgodziło się na rozszerzenie działalności należącej do francuskiego Framatome spółki Advanced Nuclear Fuels, która w zakładzie w Lingen będzie mogła rozpocząć produkcję sześciokątnych zespołów paliwowych przeznaczonych do reaktorów VVER, zaprojektowanych pierwotnie w Związku Radzieckim i Rosji oraz nadal eksploatowanych w kilku państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Wniosek w tej sprawie został złożony w 2022 roku, gdy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę operatorzy takich jednostek zaczęli intensywniej poszukiwać dostawców spoza Rosji, jednak uruchamiana w Niemczech produkcja będzie początkowo oparta na licencji należącego do Rosatomu koncernu TVEL, a także na rosyjskiej dokumentacji technicznej oraz części maszyn, urządzeń i komponentów dostarczanych przez podmioty powiązane z rosyjskim sektorem jądrowym - pisze energetyka24.com

Rząd w Berlinie nie widzi ryzyka we współpracy z Rosatomem

Minister środowiska Dolnej Saksonii Christian Meyer z partii Zielonych oświadczył, że współpracę z rosyjskim sektorem jądrowym uważa za politycznie błędną i może utrwalać zależność europejskiej energetyki. Jednak podkreślił, że jego resort nie miał podstaw prawnych, aby odrzucić wniosek, gdyż Dolna Saksonia prowadziła postępowanie w imieniu administracji federalnej i była związana jej oceną

Rząd federalny w Berlinie po analizie prawnej i ocenie służb bezpieczeństwa uznał, że obecna ocena ryzyka sabotażu i szpiegostwa nie daje podstaw do zakazania przedsięwzięcia. Berlin zaznaczył również, że polityczne zastrzeżenia wobec współpracy z Rosatomem nie mogą zastąpić przesłanek przewidzianych w prawie atomowym, a właściwym narzędziem byłyby sankcje przyjęte na poziomie Unii Europejskiej.

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