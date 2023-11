Francja. Media: Szokujący raport o rosyjskich i chińskich szpiegach

Operacje dezinformacyjne, cyberataki, szpiegostwo, korupcja, zdrada - spektrum działania rosyjskich i chińskich szpiegów jest ogromne i „sieje spustoszenie” w wielu firmach i branżach – wynika z raportu Delegacji Wywiadu Parlamentarnego (DPR), ocenionego przez dziennik „Le Figaro” jako szokujący.

Raport ostrzega przed infiltracją ze strony Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Służby Wywiadu Zagranicznego (SVR) i Służby Wywiadu Wojskowego (GRU) Rosji.

„System rosyjskich służb we Francji pozostaje aktywny”, a Rosja nieustannie próbuje umieszczać tajnych agentów we Francji i krajach Zachodu po nakazie wyjazdu 41 dyplomatów, uznanych za persona non grata i wydalonych dzień po inwazji na Ukrainę, w tym sześciu przyłapanych przez francuski wywiad podczas działań operacyjnych.