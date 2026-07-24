Białoruś ostrzega o zamachu terrorystycznym w Polsce

Białoruś przekazała Polsce informację o możliwym zamachu terrorystycznym, którego celem mają być dzieci białoruskiej aktywistki mieszkającej w Polsce.

Mińsk twierdzi, że sprawcą miałby być skazany wcześniej obywatel Białorusi. Nie wiadomo jednak, czy ostrzeżenie ma wyłącznie charakter ochronny, czy jest próbą wywarcia wpływu na polskie służby. Polska jest zobowiązana zanalizować każde takie zagrożenie.

„Poinformowano, że osoba obecnie mieszkająca w Polsce, skazana na Białorusi na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego i niedawno pozbawiona przez polskie władze ochrony uzupełniającej i prawa pobytu, przygotowuje zamach terrorystyczny” - czytamy w komunikacie białoruskiego MSZ.

msz, rmf, jb