Wydatki cudzoziemców odwiedzających Polskę w 2024 roku wzrosły o ponad 5 proc. w porównaniu do 2023 roku - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). W ubiegłym roku cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą.

Instytut, powołując się na dane GUS, zwrócił uwagę, że choć liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę w 2024 r. spadła rdr o 0,6 proc., to ich wydatki wzrosły o ponad 5 proc. Zdaniem PIE to sygnał, że pobyty cudzoziemców mogą być coraz dłuższe, a ich wydatki mogą obejmować także zakwaterowanie i wyżywienie.

7,9 mln turystów zagranicznych w Polsce…

Z raportu PIE wynika, że w 2024 r. w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce przebywało 7,9 mln turystów zagranicznych, którzy stanowili ponad 20 proc. ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2023 r. było to 19,5 proc.). W tej ogólnej liczbie turystów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowili turyści z Niemiec (ok. 23 proc.), Ukrainy (ponad 11 proc.), Wielkiej Brytanii (niecałe 9 proc.), USA (7 proc.) oraz Czech (powyżej 5 proc.).

…wydało 46,6 mld zł

W 2024 r. cudzoziemcy wydali w Polsce 46,6 mld zł, podczas gdy Polacy wydali za granicą 31,1 mld zł. „Polska w 2024 r. zyskała 15,5 mld zł na bilansie turystycznym, głównie w efekcie zakupów towarów i usług przez naszych najbliższych sąsiadów, zwłaszcza z Niemiec i Ukrainy. Zakupy były dominującym celem wizyt cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w 2024 r. (66,5 proc. wskazań). Na granicach wewnętrznych UE (np. z Niemcami, Czechami, Słowacją) odsetek ten był jeszcze wyższy – 70 proc.” - podał PIE.

Z kolei na granicach zewnętrznych UE (Ukraina, Białoruś, Rosja) zakupy stanowiły 46,5 proc. celów wizyt. Ponad 72 proc. cudzoziemców mieszkających za granicą, którzy przekraczali lądową granicę Polski, pochodziło z miejscowości położonych do 50 km od granicy. Blisko 83 proc. cudzoziemców dokonywało zakupów w Polsce w odległości do 50 km od granicy.

Średnie wydatki cudzoziemca od 348 do 1197 zł

Średnie wydatki cudzoziemca, który przebywał w Polsce tylko jeden dzień wyniosły 348 zł (łącznie dla przekraczających wszystkie rodzaje granic). Przeciętne wydatki cudzoziemca, którego pobyt przekraczał 1 dzień wyniosły 1197 zł i były ponad 3-krotnie większe niż wydatki osoby niekorzystającej z noclegu. W przypadku podróży jednodniowych zdecydowaną większość swoich wydatków cudzoziemcy przeznaczali na zakup różnego rodzaju towarów (90 proc.), w przypadku podróży z co najmniej jednym noclegiem – ponad połowa wydatków nadal przypada na zakup towarów, ale 43 proc. przeznaczono na usługi.

PIE podkreślił, że Polska ciągle pozostaje atrakcyjnym celem zakupowym dla cudzoziemców, szczególnie z krajów sąsiednich. „W ramach małego ruchu granicznego zakupy w pasie do 50 km od granicy generują obroty mające znaczenie dla lokalnych gospodarek przygranicznych. Jednak w perspektywie całej gospodarki ważne są rosnące wydatki cudzoziemców przyjeżdżających na dłużej, bo one świadczą o potencjale rozwoju usług turystycznych i biznesowych w Polsce” - dodał.

„Wprawdzie polscy turyści więcej pieniędzy zostawiają za granicą niż w kraju, ale ich średnie wydatki na osobę, która przekroczyła granicę w 2024 r. (494 zł) były i tak niższe niż te, które zostawili w Polsce zagraniczni turyści (585 zł)” - podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

