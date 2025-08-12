Napięcie rośnie! Za miesiąc wielkie manewry „Zapad”

Ministerstwo obrony w Mińsku poinformowało we wtorek, że siły zbrojne Białorusi i Rosji przeprowadzą wspólne ćwiczenia w dniach 12-16 września. Manewry odbędą się na terytorium Białorusi.

Celem ćwiczeń jest przetestowanie zdolności Białorusi i Rosji do „zapewnienia militarnego bezpieczeństwa Państwa Związkowego oraz ich gotowość do odparcia potencjalnej agresji” - przekazało ministerstwo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał wcześniej - bez podawania szczegółów - że Rosja „szykuje coś” na Białorusi pod pretekstem rutynowych ćwiczeń wojskowych.

»» O działaniach Białorusi wokół miejsca manewrów Zapad 2025 czytaj tutaj:

Maskirowka Mińska. Co oni kombinują wokół Zapad-2025?

Mińsk kluczy wokół manewrów Zapad. Unik czy maskirowka?

Łukaszenka: manewry jako pretekst do ataku na NATO „całkowitym nonsensem”

W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „Time” w ubiegłym tygodniu białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że postanowił odsunąć ćwiczenia dalej od zachodnich granic uzasadniając to zaniepokojeniem w Polsce i państwach bałtyckich. Podkreślił, że idea, jakoby Białoruś miała wykorzystać ćwiczenia do ataku na te państwa jest „całkowitym nonsensem”.

Przedstawiciel białoruskiego resortu obrony generał Walerij Rawienka oświadczył, że rosyjsko-białoruskie ćwiczenia „są wykorzystywane jako pretekst militaryzacji sąsiednich państw należących do NATO” - przekazała agencja Reutera.

Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do zaatakowania Ukrainy w 2022 r. Dyslokacji wojsk dokonano pod pozorem rosyjsko-białoruskich ćwiczeń.

PAP, sek

