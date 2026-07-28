Od września Blik zablokuje płatności części użytkowników!

Począwszy od 1 września 2026 roku część płatności Blikiem po prostu nie przejdzie. Jeśli użytkownik będzie chciał wpłacić pieniądze na stronę wpisaną do rejestru nielegalnych serwisów hazardowych, system automatycznie odrzuci transakcję. Dla wielu osób będzie to pierwsze zetknięcie z nowym mechanizmem blokad.

Blik wprowadzi od 1 września nowy sposób weryfikacji płatności internetowych. Podczas autoryzacji system sprawdzi domenę, na którą mają trafić pieniądze. Jeśli znajdzie się ona w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, transakcja zostanie automatycznie zablokowana. Mechanizm będzie działał także wtedy, gdy płatność obsługuje zagraniczny agent rozliczeniowy.

Klikniesz „Zapłać” i… nic z tego

Dla użytkownika zmiana będzie oznaczała jedno – płatność zostanie odrzucona. Nie będzie to awaria aplikacji ani problem z kontem, lecz świadoma blokada wynikająca z tego, że odbiorca znajduje się na liście nielegalnych operatorów. Nowy system ma ograniczyć możliwość finansowania serwisów działających poza polskim prawem.

Nie każdy hazard zniknie z Blika

Zmiany nie obejmą legalnych operatorów. Blikiem nadal będzie można płacić tam, gdzie działalność prowadzona jest na podstawie wymaganych zezwoleń i taka forma płatności jest dostępna. Blokada będzie dotyczyć wyłącznie konkretnych domen wpisanych do oficjalnego rejestru, a nie wszystkich zagranicznych stron czy całej branży hazardowej.

To nie tylko kwestia wygody

Nielegalne serwisy często próbują omijać blokady, zmieniając adresy stron lub proponując inne sposoby wpłat. Dlatego przed przekazaniem pieniędzy warto sprawdzić, czy operator działa legalnie. Korzystanie z zagranicznych platform niesie ryzyko utraty środków, problemów z wypłatą wygranych, a nawet odpowiedzialności przewidzianej w przepisach.

Zmiana dotknie milionów użytkowników

Skala działania Blika sprawia, że nowe zasady odczuje ogromna liczba klientów. W 2025 roku użytkownicy wykonali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł, a niemal połowę wszystkich operacji stanowiły płatności w internecie. Dlatego nawet jedna zmiana w sposobie autoryzacji może mieć wpływ na codzienne korzystanie z najpopularniejszego systemu płatności w Polsce.

Grzegorz Szafraniec

Na podst.: biznesinfo.pl, blik.pl, gov.pl, Ministerstwo Finansów

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