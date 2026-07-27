Elektronika tańsza o ponad połowę. Jak to możliwe?

Polacy coraz uważniej liczą każdy grosz, a na rynek właśnie wchodzi europejski lider sprzedaży profesjonalnie odnawianej elektroniki. Refurbed przekonuje, że smartfon, laptop czy robot kuchenny mogą kosztować nawet o ponad 60 proc. mniej niż nowe odpowiedniki, a jednocześnie zachować gwarancję i pełną sprawność.

Drożyzna coraz mocniej wpływa na decyzje zakupowe. Choć handel internetowy rozwija się w szybkim tempie, wielu klientów rezygnuje z zakupu fabrycznie nowych urządzeń na rzecz tańszych alternatyw. Profesjonalnie odnowiona elektronika przestaje być niszowym rozwiązaniem i staje się sposobem na realne oszczędności bez rezygnacji z nowoczesnych technologii.

Europejski lider stawia na Polskę

Na polski rynek oficjalnie wszedł Refurbed – austriacka platforma założona w Wiedniu, działająca już w ponad 20 krajach Europy. Firma zbudowała biznes o miliardowych obrotach, oferując urządzenia, które zamiast trafić na elektrośmieci przechodzą profesjonalny proces odnowienia i ponownie trafiają do sprzedaży. A w ofercie znajdują się smartfony, laptopy, tablety, małe AGD, a także urządzenia z kategorii beauty. Ceny wybranych modeli są niższe nawet o ponad 60 proc. względem nowych odpowiedników. Dużo taniej można kupić również popularne stylizatory do włosów czy roboty kuchenne, które po serwisie kosztują ułamek ceny sklepowej.

Gwarancja zamiast ryzyka

Sprzęt trafiający do sprzedaży przechodzi kontrolę i naprawy w wyspecjalizowanych serwisach. Do napraw wykorzystywane są części producentów lub sprawdzone zamienniki. W Polsce platforma współpracuje już z 15 partnerami serwisowymi. Każde urządzenie objęte jest co najmniej roczną gwarancją, a kupujący mogą bezpłatnie zwrócić je w ciągu 30 dni.

Rynek, który szybko rośnie

Popularność odnowionej elektroniki rośnie nie tylko z powodów ekologicznych, ale przede wszystkim ekonomicznych. W obliczu wysokich i stale rosnących kosztów życia coraz więcej konsumentów wybiera sprzęt, który kosztuje znacznie mniej, a jednocześnie oferuje parametry i bezpieczeństwo użytkowania porównywalne z nowymi urządzeniami. Wejście Refurbed pokazuje, że ten segment rynku staje się w Polsce coraz ważniejszy.

Grzegorz Szafraniec

Źródło: biznesinfo.pl, PAP

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