BLIK zablokuje Twoje transakcje. Ważna zmiana

Blik wprowadzi mechanizm blokujący transakcje związane z nielegalnym hazardem w internecie. Nowe rozwiązanie ruszy już 1 września. Zgodę na wdrożenie systemu wydał prezes Narodowego Banku Polskiego.

Weryfikacja nastąpi dzięki połączeniu systemu Blik z rejestrem Ministerstwa Finansów. Weryfikowane będą domeny zakazane na podstawie ustawy o grach hazardowych. A w rejestrze znajduje się ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy domen i co miesiąc przybywa siedemset nowych. W dwa tysiące dwudziestym piątym roku użytkownicy Blika wykonali ponad dwa miliardy transakcji o wartości ponad 441 miliardów złotych.

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