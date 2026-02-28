Są problemy w płatnościach BLIKiem

Użytkownicy Blika mogą mieć problemy przy płatnościach zbliżeniowych – poinformowała firma PSP w sobotę na platformie X. Spółka podkreśliła, że inne usługi Blika działają bez zakłóceń.

„Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi” – podał Polski Standard Płatności (PSP), operator Blika, w sobotę na platformie X.

Spółka podkreśliła, że „trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności”.

„Pozostałe usługi BLIKA działają bez zakłóceń” – dodała spółka.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

PAP, sek

