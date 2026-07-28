Landmaxxing. Nowy trend na rynku nieruchomości

Landmaxxing to trend polegający na maksymalizowaniu posiadanej przestrzeni poprzez kupowanie dużych działek, sąsiednich nieruchomości lub terenów wokół własnego domu. Nie chodzi już tylko o luksusową willę, ale o stworzenie prywatnego obszaru, nad którym właściciel ma pełną kontrolę.

Zjawisko jest szczególnie widoczne wśród bardzo zamożnych osób — miliarderów, celebrytów i przedsiębiorców, którzy kupują dodatkowe grunty, aby zwiększyć prywatność, zabezpieczyć widoki, ograniczyć zabudowę w sąsiedztwie albo stworzyć własną posiadłość z lasem, ogrodem, jeziorem czy zapleczem rekreacyjnym.

To nowy trend

Landmaxxing nasilił się w ostatnich latach, gdy dla najbogatszych osób sam luksusowy dom przestał być wystarczającym symbolem statusu. Coraz większą wartością stały się cisza, przestrzeń i możliwość decydowania o otoczeniu.

Przykłady

John C. Malone to przykład osoby, której majątek jest szczególnie związany z posiadaniem ogromnych terenów. Miliarder medialny przez lata kupował wielkie obszary ziemi, w tym rancza i tereny leśne.

Jego strategia przypomina klasyczne podejście właścicieli ziemskich: posiadać duży obszar, zarządzać nim i czerpać wartość z zasobów naturalnych, rolnictwa oraz wzrostu cen nieruchomości.

Ted Turner, założyciel CNN, jest właścicielem ogromnych rancz w Stanach Zjednoczonych. Jego podejście do ziemi różni się od typowego inwestora — duża część jego działalności skupia się na ochronie przyrody.

money, interia, jb