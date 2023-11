Ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych

Państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł na koniec I kwartału 2017 r. 975.274,3 mln zł, co oznacza, że wzrósł o 10.076,2 mln zł (1,0 proc.) w stosunku do końca 2016 r. - podał resort finansów w komunikacie. Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł na koniec I kw. 2017 r. 1.013,57 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym.