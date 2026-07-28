Wino ze zbrodniarzem! Atrakcja turystyczna

We włoskim kurorcie Rimini można znaleźć w sklepach butelki wina z etykietami przedstawiającymi zbrodniarzy wojennych, takich jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Włodzimierz Lenin czy Benito Mussolini. O sprawie poinformowała redakcja wPolsce24, która otrzymała zdjęcia od turysty z Warszawy odwiedzającego włoskie wybrzeże.*

Najbardziej znanym producentem takich win jest winnica Vini Lunardelli z regionu Friuli-Wenecja Julijska. Firma przez lata sprzedawała tzw. serię historyczną z wizerunkami „znanych” postaci XX wieku. W 2023 roku producent zrezygnował z tych kontrowersyjnych etykiet, jednak podobne produkty nadal oferują inni wytwórcy, dlatego można je spotkać w niektórych włoskich sklepach.

Cena za wino z Hitlerem

Ceny takich win są zbliżone do zwykłych win pamiątkowych i zazwyczaj wynoszą od około 10 do 20 euro za butelkę, w zależności od sklepu i rodzaju trunku.

Przypomnijmy

Adolf Hitler był przywódcą III Rzeszy w latach 1933–1945 i odpowiadał za wywołanie II wojny światowej oraz zbrodnie nazistowskie, w tym Holokaust, podczas którego zamordowano około sześciu milionów Żydów oraz miliony innych ofiar. Z tego powodu wykorzystywanie jego wizerunku na produktach komercyjnych od lat wywołuje sprzeciw turystów.

Na podstawie wPolsce24, jb