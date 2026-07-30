Paliwowy horror w środku żniw i wakacji

Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 gr za litr, a ceny oleju napędowego o 16 gr - wynika z czwartkowej prognozy biura Reflex. Bez zmian powinna pozostać cena autogazu.

Ostatni tydzień lipca to piąty z kolei tydzień wzrostu cen benzyny i diesla na krajowych stacjach, choć tempo wzrostu cen hamuje. Średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył poziom 8 zł/l, chociaż marże detaliczne stacji paliw w utrzymują się na bardzo niskich poziomach - wskazali analitycy.

„Diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN »Ceny Paliwa Niżej«. Średnia krajowa cena benzyny Pb95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna Pb95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l” - przekazali.

Jakie będą ceny paliw?

Według przygotowanej przez Reflex prognozy:

►benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 zł za litr, po wzroście o 4 gr;

►benzyna 98 zdrożeje o 5 gr za litr, do 8,35 zł,

►olej napędowy o 16 gr, do 8,19 zł za litr,

►bez zmian pozostanie cena LPG, która wyniesie 3,11 zł/l.

„Wzrost cen paliw w kraju to oczywiście efekt obserwowanych od początku lipca systematycznych wzrostów cen ropy naftowych i produktów naftowych, w szczególności diesla. Od początku lipca cena ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła blisko 20 USD/bbl (około 26 proc.), a diesla na europejskim rynku ARA 45 USD/bbl (36 proc.)” - zaznaczyli analitycy.

PAP, sek

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