Diesel już ponad 7 zł za litr. I będzie drożał

Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach osiągają coraz wyższe poziomy. Do podwyżek z 1 lipca, odnotowanych w następstwie zakończenia pakietu CPN, dochodzą podwyżki wynikające ze zmian na rynku hurtowym. Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie podbiją ceny ropy naftowej i produktów gotowych, co przekłada się na wyższe ceny paliw w kraju – wskazują analitycy Biura Reflex.

Benzyna i diesel ponownie drożeją

W mijającym tygodniu notujemy podwyżki średnio o 6-8 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 7 gr na litrze do 6,58 zł/l. Olej napędowy kosztował średnio 6,99 zł/l, o 6 groszy na litrze więcej. Na wielu stacjach jednak ceny oleju napędowego ponownie przekroczyły poziom 7 zł/l – informują autorzy analizy Reflex Urszula Cieślak i Rafał Zywert.

Ceny paliw na poszczególnych stacjach zaczynają się coraz bardziej różnić, przy czym różnice cen w regionach pozostają niewielkie dla paliw podstawowych (Pb95 i ON), a większe odchylenia dotyczą segmentu paliw premium oraz autogazu.

Autogaz pozostaje póki co tym paliwem, które tanieje nieprzerwanie od 11 tygodni. Jego ostatnia cena to 3,21 zł/l (mniej o 8 groszy na litrze w skali tygodnia).Od końca marca średnia cena autogazu spadła o 62 gr/l, a na części stacji LPG kosztuje już mniej niż 3 zł/l.

Jakie będą ceny w najbliższych dniach?

Prognoza Refleksu średnich cen detalicznych na tydzień 13-17 lipca, zapowiada mocne wzrosty cen diesla, utrzymanie się trendu wzrostowego dla benzyny i delikatne spadki cen autogazu. Poniżej konkretne zapowiedzi:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,95 zł/l (+0,10 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,74 zł/l (+0,10 zł/l)

• Olej napędowy: 7,20 zł/l (+0,21 zł/l)

• Autogaz: 3,18 zł/l (-0,03 zł/l)

Na rynek ropy naftowej wraca zmienność cen

Na rynku ropy naftowej powrót większej zmienności cen. Notowania wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent powróciły chwilowo w rejon 80 USD/bbl. Wzrost cen to efekt powrotu działań militarnych na Bliskim Wschodzie i eskalacji konfliktu USA-Iran. Główną kwestią sporną pozostaje kontrola ruchu statków przez Cieśninę Ormuz. Departament Skarbu USA w efekcie przywrócił sankcje na zakup irańskiej ropy naftowej, dopuszczając jeszcze możliwość handlu do 17 lipca pod warunkiem, że transakcje będą przechodzić przez konta kontrolowane przez USA – notują eksperci Reflex.

W skali tygodnia (3-9 lipca) ropa Brent na giełdzie ICE podrożała 4,50 USD/bbl. Zauważalnie podrożał również diesel na rynku ARA – 12,62 USD/bbl. Ceny benzyny wzrosły zaledwie 1,26 USD/bbl.

Na rynku nie obserwujemy kontynuacji wzrostów cen ponieważ eskalacja konfliktu na razie nie ma przełożenia na wstrzymanie ruchu statków przez Cieśninę Ormuz, choć irańskie media informowały, że w razie dalszych ataków Iran ponownie zablokuje Cieśninę Ormuz. USA wówczas mogą ponownie blokować irańskie porty. Póki co liczba statków przepływających przez Ormuz utrzymuje się w okolicach 40-50.Jest to nadal znacznie mniej niż przed wybuchem wojny (130-150 statków dziennie), ale zauważalnie więcej niż w okresie zintensyfikowanych działań militarnych, kiedy przez Ormuz przepływały jedynie pojedyncze jednostki. Poza tym wzrosła w ostatnim okresie liczba statków, które wyłączają lokalizatory.

Amerykańska EIA tymczasem dokonała dużej rewizji w dół prognoz cen ropy naftowej. Zgodnie z najnowszymi szacunkami średnia cena ropy naftowej Brent w III kwartale tego roku wyniesie 74 USD/bbl wobec 101 USD/bbl jakie prognozowano jeszcze przed miesiącem.

Oprac. sek

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