Zła wiadomość dla kierowców

W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki cen paliw na stacjach - wskazują w piątek eksperci biura Reflex. Ich zdaniem benzyna 95 może kosztować 7,30 zł za litr, a diesel może zdrożeć o 57 groszy do 7,90 zł.

„Powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokada Cieśniny Ormuz przełożyły się na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Efekty są już widoczne również na polskich stacjach. Podwyżki cen paliw obserwujemy od początku lipca” - zauważyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że w mijającym tygodniu podwyżki wyniosły 24 – 27 groszy za litr benzyny i 33 grosze w przypadku oleju napędowego, a średnie ceny przekroczyły już 7 zł/l.

Jedynie ceny autogazu na dużej części stacji w dalszym ciągu spadały i średnio za litr LPG płacimy 3,17 zł i to może być ostatni tydzień z obniżkami cen LPG na stacjach

dodali analitycy.

W następnym tygodniu jakie ceny paliw?

Ich zdaniem przy utrzymaniu się cen ropy i paliw na zbliżonym poziomie, w następnym tygodniu musimy liczyć się z dalszymi podwyżkami cen. Z ich prognozy wynika, że najbardziej podrożeje olej napędowy, nawet o 57 groszy, do poziomu 7,90 zł za litr. Obie benzyny zdrożeją o ponad 20 groszy - „95-tka” o 21 gr do 7,30 zł za litr, a Pb98 o 28 groszy do 8,20 zł za litr.

Cena autogazu ma się ustabilizować na poziomie 3,17 zł za litr.

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