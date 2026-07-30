Mniej Polaków pracuje, zastępują nas imigranci

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu lutego 2026 r. spadła o 0,4 proc rdr. i wyniosła 15.019,5 tys. osób - podał GUS. W porównaniu do ostatniego dnia stycznia 2026 r. liczba pracujących wzrosła się o 0,2 proc.

Na koniec lutego 2026 r. najwięcej osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2715,6 tys. osób, czyli 18,1 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż w ostatnim dniu lutego 2025 roku.

Drugą pod względem liczby pracujących była sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych, w której pracowało 2126,9 tys. osób, tj. 14,2 proc. ogółu. Udział ten był o 0,3 pkt. proc. mniejszy niż rok wcześniej oraz taki sam jak na koniec stycznia 2026.

PAP Biznes, sek

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