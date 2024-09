Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!

Niemcy mają kłopoty z przebudową szlaku kolejowego do Berlina. Co powoduje, że oddala się perspektywa zakończenia inwestycji – alarmuje w swoim internetowym serwisie „Głos Szczeciński”. „Niemiecka strategia rozwoju linii kolejowych całkowicie eliminuje polskie porty. Szczególnie dotyczy to portu Szczecin-Świnoujście z zablokowaną linią kolejową do Berlina” - twierdzi Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były szef resortu gospodarki morskiej.

Najpierw finał prac po stronie niemieckiej zapowiadano na koniec 2025 roku, później na koniec 2026 rok. Teraz mówi się o 2027 roku, jako dacie zakończenia prac na niemieckiej części szlaku z Berlina do Szczecina – pisze „Głos Szczeciński”

Po polskiej stronie strategicznie ważny projekt ubiega się aktualnie o dofinansowanie unijne. W przypadku pozyskania finansowania, ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty planowane jest na IV kwartał 2024 roku. Realizacja robót w ramach ww. projektu planowana jest od drugiej połowy 2025 roku do końca 2028 roku - informuje „Głos Szczeciński”.

Co oznacza ta zwłoka?

Gróbarczyk: to się równa eliminacji portu Szczecin-Świnoujście

Niemiecka strategia rozwoju linii kolejowych w Europie Środkowo-Wschodniej całkowicie eliminuje polskie porty. Szczególnie dotyczy to portu Szczecin-Świnoujście z zablokowaną linią kolejową do Berlina. Przy bezsilności Tuska, po raz kolejny tracimy szanse na rozwój potencjału polskiej gospodarki – alarmuje poseł PiS, były szef resortu gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk we wpisie na mediach społecznościowych.

Przykład linii kolejowej Berlin-Szczecin nie jest odosobniony.

„O połowę spadły przeładunki zboża w naszych terminalach zbożowych” - napisał w mediach społecznościowych poseł Marek Gróbarczyk z PiS. Powołując się na analizę „Rzeczpospolitej”, były minister gospodarki morskiej alarmuje, że większość towarów rolno-spożywczych trafia teraz do niemieckich portów przeładunkowych. „Po dziesięciu miesiącach rządu Tuska! Stop niszczeniu Polski!” - dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości – pisał we wtorek portal wPolityce.pl.

Dramatyczne spadki przeładunków w polskich portach. To efekt przekierowania towarów agro do niemieckich portów. O połowę spadły przeładunki zboża w naszych terminalach zbożowych. Polska stała się jedynie krajem tranzytowym, a przez upadek przewoźnika PKP Cargo, nasz kraj stracił szansę na to, aby stać się głównym hubem przeładunkowym Europy Środkowo-Wschodniej. I to po dziesięciu miesiącach rządu Tuska! – komentował

»» Więcej o załamaniu koniunktury dla polskich portów czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Gróbarczyk: Niemieckie porty przejęły od nas przeładunek zboża. Polska traci szansę bycia głównym hubem. Stop niszczeniu Polski!

