„Miała być fabryka, będzie import od Siemensa”

„Kilka miesięcy temu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka chełpił się przed królem Danii, że rząd Donalda Tuska będzie wspierał inwestycję Vestas w Szczecinie. „Kolejny blamaż Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim! Zakład miał zatrudniać 1000 osób, a zamiast tego Hennig-Kloska zatrudni 50 ekologów w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry” - cytuje komentarz posła PiS Marka Gróbarczyka portal wPolityce.pl

Duńska firma Vestas, jeden z największych na świecie producentów turbin wiatrowych, wstrzymała budowę fabryki łopat do turbin morskich w Szczecinie.

»» O biznesowych przyczynach decyzji Vestas czytaj tutaj:

Nie będzie fabryki wiatraków w Szczecinie

W lutym tego roku wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapewniał, że fabryka Vestas w Szczecinie zatrudni ponad 1000 osób: „Dziś w obecności Króla Danii Fryderyka X zapełniłem o naszym zaangażowaniu w dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Nowe inwestycje wraz z portem instalacyjnym w Świnoujściu, będą strategicznym elementem przechodzenia na zieloną energię, wzmacniającym nasze bezpieczeństwo energetyczne i chroniącym środowisko” - chwalił się wtedy wiceminister Marchewka – przypomina wPolityce.pl.

Kolejny blamaż Platformy Obywatelskiej

„Kolejny blamaż Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim!!! Vestas wstrzymuje budowę fabryki turbin wiatrowych w Szczecinie. Zakład miał zatrudniać 1000 osób, a zamiast tego Hennig-Kloska zatrudni 50 ekologów w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Dla pozostałych obywateli zostaną zasiłki i rosnące bezrobocie! Tusk doprowadza nasz kraj do ruiny!!!” — skomentował na platformie X poseł PiS Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Miała być fabryka turbin wiatrowych w Szczecinie, tak hucznie ogłaszana przez Nitrasów, Geblewiczów, Marchewki i im podobnych, a będzie import Siemensa z Niemiec. Bo do tego służy Tusk i po to został wsadzony na premiera! Ale nie zapomniano o Szczecinie, tu Berlin zdecydował, że będzie park narodowy – kontynuował w kolejnym wpisie Marek Gróbarczyk, odnosząc się do informacji „Financial Times” o wstrzymaniu inwestycji Vestas.

»» Więcej o politycznym wymiarze wstrzymania inwestycji Vestas w Polsce czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Duński Vestas wstrzymuje budowę fabryki wiatraków w Szczecinie. Spada zapotrzebowanie w Europie. „Kolejny blamaż PO na Pomorzu”

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk tumani i obraża polskich rolników

Cyfrowy Polsat: Zygmunt Solorz usunięty ze stanowiska!

W siedem godzin pociągiem od morza do Tatr [ZDJĘCIA]

»»Pos. Marcin Horała: CPK może wygenerować 200 mld zł wpływu z ceł do 2060 roku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24