Ilu Polaków w ogóle nie je mięsa? Niespodziewane fakty
84,9 proc. Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu, a tylko 2,5 proc. wyeliminowało je z diety - wynika z badania UCE Research, Grupy Blix oraz Proxi.cloud, którego wyniki publikuje wtorkowa „Rzeczpospolita”.
„Rz” pisze, że pomimo wielu mód oraz trendów zdrowotnych czy ekologicznych, nie doszło do zmiany nawyków Polaków w kwestii konsumpcji mięsa. Jak wynika z badania, na które powołuje się dziennik, 54,7 proc. Polaków deklaruje, że je tyle samo mięsa i wędlin co 2-3 lata temu, 21,8 proc. deklaruje spadek, ale niewielki, a 20,4 proc. mówi o wzroście spożycia.
Jedynie 2,5 proc. mieszkańców Polski zupełnie wyeliminowało z diety produkty mięsne, nawet mniej niż w innych badaniach
- dodaje „Rz”.
Ile osób je mięso codziennie?
Z badania wynika również, że co czwarty ankietowany spożywa mięso lub wędliny codziennie, a połowa kilka razy w tygodniu.
Kategoria mięsa i wędlin pozostaje ważnym elementem oferty sklepów spożywczych, a wolumen jej sprzedaży rośnie
- powiedziała gazecie rzecznik Grupy Eurocash Magdalena Bajer.
Branża mięsna notuje wzrosty
Z kolei dyrektor ds. zakupów Aldi Polska Monika Sitkowska wskazała, że w 2026 r. sieć odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w przypadku wędlin i ponad 22 proc. w kategorii mięsa.
Cytowany przez „Rz” ekspert Proxi.cloud Mateusz Chołuj ocenił, że mięso i wędliny są mocno zakorzenione w codziennym modelu żywienia Polaków.
„Ich spożycie wynika nie tylko z indywidualnych preferencji, lecz także z tradycji, sposobu organizacji posiłków oraz przyzwyczajeń” - dodał.
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pap, jb
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