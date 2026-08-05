Ruszył terminal przeładunkowy Orlenu w rafinerii Gdańsk

Orlen uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy na terenie rafinerii w Gdańsku, jedną z kluczowych inwestycji logistycznych Grupy, o docelowej zdolności przeładunkowej 1,8-2 mln ton ładunków rocznie, podała spółka. Obiekt umożliwia bezpośredni przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Wartość inwestycji to blisko 500 mln zł.

Terminal przyjął już pierwsze jednostki, które odebrały z rafinerii paliwa żeglugowe MGO i dostarczyły komponenty do produkcji biopaliw FAME. W pierwszym roku działalności terminal ma obsłużyć około stu statków i przeładować około pół miliona ton produktów. Nowy obiekt obniża koszty logistyki, zwiększa elastyczność dostaw, ogranicza wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego oraz zmniejsza zależność od zewnętrznych portów w Gdańsku i Gdyni.

Nabrzeże do obsługi dwóch statków jednocześnie

Nowy terminal dysponuje nabrzeżem o łącznej długości 380 m z dwoma bliźniaczymi stanowiskami. Pozwalają one na jednoczesną obsługę dwóch jednostek o masie do 10 000 DWT, długości do 130 m, szerokości do 17,6 m i zanurzeniu do 5,8 m. Każde stanowisko wyposażono w cztery zautomatyzowane, dwukierunkowe ramiona nalewcze, które podają surowce i produkty pod ciśnieniem 10 bar, z wydajnością do 500 m3/h.

„Obiekt umożliwi eksport olejów bazowych grup I i II, wykorzystywanych m.in. do produkcji olejów silnikowych i hydraulicznych, niskosiarkowych paliw żeglugowych MGO, przeznaczonych do silników głównych i urządzeń pomocniczych jednostek pływających, oraz ksylenu, stosowanego w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik. Obiekt będzie także wykorzystywany do importu FAME/UCOME, czyli komponentów potrzebnych do produkcji biopaliw, etanolu, czyli ekologicznego dodatku do benzyn, a także MTBE i ETBE - dodatków podwyższających liczbę oktanową benzyn” - opisano w komunikacie Orlenu. Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, sek

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