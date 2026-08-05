Wierzchołek góry lodowej? Pieczątki za łapówki

22 zarzuty korupcyjne usłyszał 32-letni diagnosta z jednej ze stacji kontroli pojazdów w gminie Drezdenko (Lubuskie). Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje on także dziewięciu mężczyzn, którzy mieli wręczać łapówki.

Jak poinformowała w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, sprawa dotyczy zorganizowanego procederu korupcyjnego oraz fałszowania dokumentów związanych z badaniami technicznymi pojazdów.

Pieczątki w dowodach rejestracyjnych aut za łapówki

Śledztwo wykazało, że od stycznia 2021 r. do sierpnia 2022 r. oskarżony Filip P., pracując na stacji kontroli pojazdów, miał wystawiać fikcyjne dokumenty; 32-latek miał przyjmować łapówki w zamian za wpisywanie pozytywnych wyników badań technicznych do dowodów rejestracyjnych oraz do centralnego systemu CEPiK.

300 zł za badanie stanu auta, którego w ogóle nie było

Według śledczych, w rzeczywistości pojazdy w ogóle nie przechodziły przeglądów technicznych, a w procederze brała udział także grupa przedsiębiorców i osób prywatnych.

Za legalizację pojazdu osobowego lub ciężarowego oskarżeni płacili diagnoście, oprócz oficjalnej opłaty, łapówki w kwocie od 118 zł do ponad 300 zł. Sfałszowane dokumenty służyły m.in. do rejestracji aut w Wydziale Komunikacji w Strzelcach Kraj. Dodatkowo w ramach tego procederu wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe – przekazała prok. Wojciechowska-Grześkowiak.

Dodała, że Filip P. usłyszał 22 zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za naruszenie prawa i poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. W trakcie postępowania był tymczasowo aresztowany, a obecnie przebywa na wolności pod dozorem policji i wpłacił poręcznie majątkowe.

Pozostałych dziewięciu mężczyzn oskarżono o wręczanie łapówek i nakłanianie do fałszowania dokumentacji. Dwóch z nich przyznało się do winy, a siedmiu nie przyznaje się do zarzuconych im czynów, choć potwierdzają, że kontaktowali się z oskarżonym diagnostą.

Śledztwo w opisanej sprawie prowadziła gorzowska prokuratura okręgowa. Sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich. Wszystkim oskarżonym grozi od roku do 10 lat więzienia.

PAP, sek

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