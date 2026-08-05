Zobacz, czy zarabiasz prawdziwą średnią krajową!

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w lutym wyniosła 7.690,82 zł i była niższa o 22,8 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3 proc. w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3 proc. w porównaniu do lutego 2025 r.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu do lutego 2025 r. o 6,4 proc. i wyniosło 9.966,32 zł.

W małych firmach mediana wynagrodzeń na poziomie płacy minimalnej

GUS podaje, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

Według GUS 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 17111,00 zł (decyl dziewiąty).

PAP Biznes, sek

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