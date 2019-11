Andrzej Duda: nikt nie jest nieomylny (AKTUALIZACJA)

W piątek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość podczas której prezydent Andrzej Duda powoła nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z konstytucją Morawiecki złożył we wtorek na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. W czwartek został desygnowany na premiera i prezydent powierzył mu misję utworzenia rządu.

Właśnie ta misja, którą zgłaszając się do polityki, podejmowaliśmy na siebie to służba do końca, do ostatniego tchnienia. Z wieloma z Państwa znam się od wielu lat, przeżywałem z Wami chwile radości i te najtrudniejsze w życiu. W jakimś sensie wszyscy jesteśmy związani oddaniem Polsce do samego końca. Wiem na jaką służbę stać nas i na jaką służbę człowiek decyduje się. Dziękuję Wam za to - powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości.

Kiedy spotykam się z obywatelami można usłyszeć ile dobrego zrobiliście przez te cztery lata. Chciałbym żeby to co będzie realizowane przez najbliższe lata było co najmniej tak dobrze realizowane jak do tej pory. Wiele polskich rodzin zauważyło ,że zaczęto dostrzegać ich potrzeby. Złodziejstwo zostało ukrócone. Nie wszystko się też udało. Nie wszystko było wykonane dobrze. Ale nikt nie jest nieomylny - dodał.