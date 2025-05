Ostatni dzień kampanii, od północy cisza wyborcza

Od północy z piątku na sobotę aż do zakończenia głosowania w wyborach prezydenckich w niedzielę o godz. 21.00 będzie trwała cisza wyborcza. W ostatni dzień kampanii wyborczej większość kandydatów spotka się z mieszkańcami Warszawy, pozostali odwiedzą m.in. Małopolskę, Wielkopolskę czy Podkarpacie.

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania - czyli o północy z piątku na sobotę, i trwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.

W piątek kandydaci w nadchodzących wyborach prezydenckich zintensyfikują swoje działania, wykorzystując kampanię wyborczą do ostatnich chwil. Kandydat KO Rafał Trzaskowski spotka się m.in. z mieszkańcami Strzelec Krajeńskich (woj. lubuskie), Koła (woj. wielkopolskie) i Skierniewic (woj. łódzkie). Odwiedzi też będzie Międzyborów na Mazowszu. Po godz. 23 Trzaskowski będzie w podwarszawskim Pruszkowie.

Z kolei popierany przez PiS obywatelski kandydat Karol Nawrocki ma rano zaplanowaną rozmowę ze związkowcami i rozdawanie drożdżówek w Mysłowicach, po południu odwiedzi stadion MKS Zwolenianka Zwoleń w Zwoleniu. Wieczorem uda się do Lublina, a następnie zakończy kampanię w Stalowej Woli na Podkarpaciu.

Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia spotka się w piątek z mieszkańcami stolicy i jej okolic. Swój dzień rozpocznie o godz. 6.50 na stacji PKP Otwock i wspólnie z pasażerami uda się pociągiem do Falenicy. Finał kampanii Hołowni zaplanowano w warszawskim Teatrze Palladium, gdzie od godz. 17 do późnych godzin wieczornych kandydat będzie zachęcał wyborców do oddania na niego głosu.

Intensywne plany kampanijne ma również kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat. W ramach ostatnich aktywności przed ciszą wyborczą polityczka weźmie udział w konferencjach prasowych w różnych dzielnicach Warszawy. Biejat uda się też na wiec solidarnościowy aktywistek przychodni aborcyjnej „AboTak”. Wieczorem kandydatka zaprosi mieszkańców na muzyczną imprezę nad Wisłą w formule „silent disco”.

Z wyborcami w Warszawie spotka się także prof. Joanna Senyszyn, która o godz. 17 organizuje „herbatkę” na Placu Zbawiciela.

Do stolicy zawita również Grzegorz Braun. Kandydat weźmie udział w spotkaniu otwartym na Placu Zygmunta, gdzie od godz. 18 będzie odpowiadał na pytania wyborców.

Sławomir Mentzen z Konfederacji piątek spędzi, objeżdżając woj. małopolskie. Finałowy wiec kandydata odbędzie się o godz. 20 w Krakowie.

Natomiast kandydat Razem Adrian Zandberg spotka się z mieszkańcami Olsztyna, Torunia i Poznania.

Na czym polega cisza wyborcza

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, głosowanie będzie trwało w godz. 7.00 do 21.00.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania. Nie wolno w czasie ciszy wyborczej zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie mogą być zrywane. Nie wolno jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać. Agitować nie wolno także w internecie.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, w którym on się znajduje, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, obrazów, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

W czasie ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej grzywna wynosi od 500 tys. zł do 1 mln zł. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio Policji.

PAP, sek

