Urząd Morski w Słupsku do likwidacji

Od stycznia 2020 r. Urząd Morski w Słupsku przestanie istnieć, jeśli projektowane dwa rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi wejdą w życie. Proces legislacyjny ruszył 13 listopada. Ministerstwo chce pilnych zmian w terenowej strukturze administracji morskiej. Władze samorządowe apelują o wycofanie się z tych planów.

Projekty rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich z 12 listopada 2019 r. są od środy na etapie legislacyjnym.

Skrócony termin uzgodnień międzyresortowych mija w piątek. Uzasadnieniem jest „konieczność pilnego wprowadzenia zmian w strukturze organów terenowej administracji morskiej”. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

W Polsce obecnie istnieją trzy urzędy morskie: w Gdyni, Szczecinie i Słupsku.

Zgodnie z zapisami projektów rozporządzeń, od 1 stycznia 2020 r. słupska jednostka przestanie istnieć. W Polsce pozostaną dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Ich zasięg terytorialny w pasie nabrzeżnym będzie sięgał odpowiednio od wschodniej granicy państwa do granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz od tej granicy do zachodniej granicy państwa. Wskazany w projekcie południk wyznaczy granicę kompetencji na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, w strefie przyległej, wewnętrznej strefie ekonomicznej, w portach i przystaniach.

Z zapisów projektu rozporządzenia dotyczącego likwidacji UM w Słupsku wynika, że sprawy wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2020 r. przez urząd, jego wierzytelności i zobowiązania zostaną podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie. Według właściwości terytorialnej użytkować będą też mienie Skarbu Państwa będące obecnie w dyspozycji słupskiego urzędu. Podziału mienia zlikwidowanej jednostki dokona zarządzeniem minister.

Zatrudnieni obecnie w słupskiej jednostce, świadczący pracę na terenie woj. zachodniopomorskiego, staną się od stycznia pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a ci pracujący w Pomorskiem - Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Słupsku zarządza ponad 170 km wybrzeża polskiego. Zatrudnia ponad 300 osób. W samej słupskiej centrali urzędu pracuje ponad 100 osób.

Zaniepokojony rozpoczętymi pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzeń ministerstwa w piątek konferencję prasową w Słupsku zwołał senator PO Kazimierz Kleina wraz przedstawicielami samorządów miasta i powiatu.

Kleina poinformował, że w tej sprawie stosowne pisma władze miasta Słupska wystosowały w czwartek m.in. do prezydenta, premiera, do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zarząd powiatu podjął jednogłośnie uchwałę sprzeciwiającą się likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zwracamy się z prośbą do posłów PiS, którzy są posłami z naszego regionu, by zrozumieli powagę sytuacji, żeby zwrócili się do swoich kolegów ministrów, do pana premiera. By zaniechano tej decyzji - apelował Kleina. Jesteśmy zaniepokojeni zamiarem likwidacji urzędu Morskiego w Słupsku. To jest decyzja niezrozumiała, niespotykana , niedopuszczalna, niszcząca to wszystko, co przez kilkadziesiąt lat na całym wybrzeżu środkowym zostało zrobione - mówił w piątek w Słupsku.

Dodał, że próbę zlikwidowania urzędu miesiąc po wyborach parlamentarnych, podjęto, według jego wiedzy, bez uprzedzenia o takim zamiarze, bez debaty, także w regionie.

Będziemy zabiegali o to, by to rozporządzenie nigdy nie weszło w życie. Jest ono wydane w sposób dziwny, w czasie gdy nie ma rządu. Ministrom dano dwa dni na skonsultowanie tego rozporządzenia. Jeśli nie wyrażą opinii, to znaczy, że się na nie zgadzają - powiedział Kleina.

Pytany przez dziennikarzy o to, że może to słabe zarządzanie urzędem jest powodem do jego likwidacji, Kleina zaznaczył, że „jeśli minister uważa, że dyrektorzy są źli, słabi, to może ich wymienić”, a nie od razu przystępować do reorganizacji.

Jego zdaniem należy wzmocnić słupski urząd morski, pomóc mu się rozwijać.

SzSz (PAP)