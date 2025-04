Branża OZE: potrzeba 16 mld zł na morskie farmy

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Fundacja Wind Industry Hub (WIH) we współpracy z CEE Energy Group. zaprezentowały „Polską strategię rozwoju przemysłu morskich farm wiatrowych”, która określa 9 priorytetowych programów wdrożeniowych, które powinny być rozwijane w Polsce. Szacowane nakłady inwestycyjne na te programy to 12-16 mld zł.

Jak przypominają autorzy, obecna polityka energetyczna państwa przewiduje budowę do 2040 r. morskich farm wiatrowych o mocy rzędu 18 GW, co będzie wymagało inwestycji rzędu 300 mld zł, a do 2050 r. kwota ta może wzrosnąć do 400 mld. Jak podkreślają autorzy, w innych krajach UE podobne strategie zostały już przyjęte, m.in. w celu likwidacji zidentyfikowanych wcześniej wąskich gardeł w łańcuchach dostaw.

Autorzy rekomendują przyjęcie do końca 2026 r. szeregu rozwiązań, które zapewnią m.in. ciągłość popytu na produkcję polskiego przemysłu w miarę budowy kolejnych farm, czy zapewnienie ponad 50 proc. polskiego wkładu w budowę stacji transformatorowych, turbin czy usług montażu. Są też pakiety rozwiązań finansowych, w tym gwarancji dla dostawców i poddostawców. W „Strategii” zawarto również rekomendację, aby odpowiedni dokument strategiczny dla offshore został przyjęty przez Radę Ministrów.

Jak przypomniała wiceprezes Wind Industry Hub Dominika Taranko, Europa zmierza do scenariusza w którym po 2040 r. wiatr będzie w Europie odpowiadał za połowę wytwarzania energii elektrycznej, a najważniejszym pytaniem jest kto wybuduje te moce wiatrowe, czy podmioty z UE w tym z Polski, czy gracze spoza kontynentu.

Autorzy oceniają, że Polska ma potencjał aby osiągnąć 65 proc. krajowego wkładu do budowy kolejnych morskich farm wiatrowych. Jeden z autorów Maciej Mierzwiński przypomniał, że w Polsce działa czołowy producent kabli - TeleFonika, które powstają z miedzi od KGHM, jednak końcowy montaż tych kabli odbywa się w Wielkiej Brytanii. W zakładach GP Baltic i Crist buduje się morskie stacje transformatorowe, a strategia wskazuje, w jaki sposób mogłyby w 100 proc. powstawać w Polsce.

Jak podkreślał podczas prezentacji prezes PSEW Janusz Gajowiecki, koszty morskich farm wiatrowych rosną, ale branża wie, jak obniżyć je o 30 proc. Przynajmniej 15 proc. wynika z krzywej uczenia się w pracy z dostawcami, kolejne 15 proc. to koszty kapitału i wsparcie rządu. „Liczymy na wsparcie w postaci skrócenia procedur administracyjnych, dziś muszą zostać skrócone, bo walczymy o bezpieczeństwo i suwerenność” - ocenił Gajowiecki.

**Anna Wiosna z Agencji Rozwoju Przemysłu poinformowała z kolei, że ARP przygotowuje nową strategię do 2030 r. i znajdą się w niej instrumenty gwarancji finansowych dla dostawców offshore, korzystniejsze od tych oferowanych przez banki.

PAP, ISBnews, sek

