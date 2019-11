HoReCa spodziewa się najgorszej końcówki roku od 5 lat

Barometr EFL na IV kwartał br. wskazuje, że hotelarze i restauratorzy kończą 2019 rok z najsłabszymi nastrojami w tym roku. Subindeks dla sektora HoReCa osiągnął najniższą wartość w historii pomiarów (od początku roku 2015) – tylko 43,8 pkt. Jest to spadek o 11,2 pkt. w porównaniu do III kwartału br. i o 4,5 pkt.

w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Eksperci EFL zwracają uwagę, że w perspektywie pół roku wskaźnik dla HoReCa spadł aż o 20,3 pkt. Na załamanie nastrojów największy wpływ mają coraz mniej optymistyczne prognozy dotyczące sprzedaży. W IV kwartale br. tylko 21 proc. hotelarzy i restauratorów spodziewa się większych zamówień, podczas gdy kwartał wcześniej uważało tak 42 proc. zapytanych, a w połowie roku 60 proc.

HoReCa, czyli rynek usług hotelarskich i gastronomicznych, był w tym roku sektorem najbardziej odpornym na niepokojące sygnały makroekonomiczne zwiastujące spowolnienie gospodarcze. Do czasu. Ostatni tegoroczny pomiar nie tylko jest najsłabszym wynikiem dla HoReCa od początku realizacji naszego badania, lecz ma również najniższą wartość wśród wszystkich badanych branż w tym odczycie. Co prawda, koniec roku od lat jest najsłabszym okresem dla hotelarzy i restauratorów, to jednak w tym roku jest to dużo bardziej widoczne. Czy to zapowiedź słabszego 2020 roku? Trudno teraz to prognozować, warto poczekać do pierwszego pomiaru w nowym roku i zobaczyć, czy zgodnie z trendami z ostatnich lat, na początku roku subindeks dla HoReCa wzrośnie – mówi Radosław Woźniak, Prezes EFL.