Coraz mniej firm obawia się negatywnego wpływu inflacji

33 proc. firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację; to o 11 pkt. proc. mniej niż kwartał wcześniej i 14 pkt. proc. mniej niż rok temu - wynika z opublikowanego we wtorek barometru EFL na pierwszy kwartał tego roku.

Jak wskazano w informacji prasowej, negatywny wpływ inflacji na działalność firm w Polsce z kwartału na kwartał jest coraz słabszy. Zwrócono jednak uwagę, że mimo spadku obawiających się inflacji firm, to ten odsetek pozostaje nadal liczny.

Barometr EFL na pierwszy kwartał 2024 r. pokazał, że 33 proc. firm wskazuje, iż kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. Podkreślono jednak, że jest to o 11 pkt. proc. mniej niż kwartał wcześniej i 14 pkt. proc. mniej niż roku temu. Rzadziej swoje obawy wyrażają średni przedsiębiorcy (20 proc.) niż mikro i mali (po 37 proc. wskazań). Najbardziej zagrożona inflacją czuje się branża HoReCa, choć - jak zauważono - i tutaj obawy słabną - 48 proc. wobec 62 proc. w czwartym kwartale 2023 roku. Barometr wykazał ponadto, że najmniej rosnących cen obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (20 proc.).

„W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z coraz niższym poziomem inflacji. Ubiegły rok zakończyliśmy wynikiem na poziomie 6,2 proc. w ujęciu rocznym. Przypomnijmy, że 2023 rok zaczęliśmy z ponad 17 proc. wzrostem cen. Jeśli weźmiemy pod uwagę inflację średnioroczną, to również zobaczymy, że przedsiębiorcy mają podstawy do bardziej optymistycznych ocen przyszłości” - wskazał prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Przywołał on dane GUS, z których wynika, że w ubiegłym roku ceny wzrosły średnio o 11,4 proc. w ujęciu rocznym, rok wcześniej średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc.

„Był to pierwszy spadek tego wskaźnika od 2018 roku. Dlatego większość branż liczy, że najbliższe miesiące będą dla nich zdecydowanie lepsze i „tańsze”. W mniejszym stopniu ten optymizm podzielają restauratorzy i hotelarze, choć biorąc pod uwagę, że główną rolę odgrywają rosnące ceny żywności, nie ma się, co im dziwić” - dodał Woźniak.

Wyniki barometru EFL na pierwszy kwartał br. pokazują ponadto, że sektor MŚP jest coraz bardziej oswojony ze skutkami toczonej na Ukrainie wojny.

„7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W IV kwartale 2023 roku uważało tak 13 proc. przedsiębiorców. Większość, bo 82 proc., odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian” - poinformowano.

Główny odczyt barometru EFL na I kwartał br. wyniósł 52,5 pkt; jest to o 2,1 pkt. więcej niż wynosił poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności małych i średnich firm (MŚP) do wzrostu (czyli rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z kolei z inwestycjami w środki trwałe).

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL), a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.

EFL powstał w 1991 r.; od 2001 r. jest częścią Grupy Crédit Agricole.

